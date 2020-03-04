فيديو.. فوضى واحتقان و"تكفير" في برلمان تونس

سيطرت حالة من الاحتقان والفوضى على جلسة البرلمان التونسي، الأربعاء، بعدما صعدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، إلى المنصة الرئيسية لقاعة الجلسات، للمطالبة بإصدار بيان رسمي يدين تعرضها للتكفير والتحريض ضدها داخل البرلمان، وهو ما أثار غضب عدد من النواب الحاضرين الذين رفعوا شعار "ارحل" في وجهها.

والثلاثاء، قالت عبير موسى إنه جرى "تكفيرها والتحريض ضدها" داخل البرلمان، من طرف نائبي كتلة ائتلاف الكرامة، نضال السعودي، الذي وصف النواب الرافضين لتعديل قانون الانتخابات بـ"أعداء الإسلام"، وزميله محمد العفاس الذي أكد أن التكفير "حكم شرعي ورد في الإسلام ولا نستحي منه".

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وانعكست هذه التصريحات على سير جلسة، الأربعاء، التي شهدت أجواء مشحونة بين النواب، بعدما اقتحمت عبير موسى ونواب كتلتها المنصة الرئيسية للبرلمان، مباشرة بعد دخول رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وقاطعت كلمته، لمطالبته بإصدار بيان يدين التكفير والهجمة التحريضية التي تتعرض لها، وهو ما أثار حفيظة نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة الذين رفعوا شعار "ارحل" في وجهها.

واتهم الغنوشي، نواب الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي بتعمد تعطيل أشغال البرلمان وتشويه صورته لدى الرأي العام، ودعاهم إلى التعقل ومراعاة المصالح العامة.