وزارة الصحة الجزائرية: عدد الإصابات بكورونا يرتفع إلى 17

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 17.

وفي وقت سابق الأربعاء تم تحويل مضيف طيران بالخطوط الجوية الجزائرية إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وكان هذا المضيف على متن رحلة جوية قادمة من بكين الاثنين. وكان مدير الخطوط الجوية الجزائرية قد وصف هذه الرحلة بـ"الخاصة"، موضحاً أنها هدفت لإعادة جزائريين من الصين، غير أن عدة جهات انتقدت قرار استئناف الرحلات باتجاه الصين في عز تفشي الفيروس.

المغرب يحذر من الأخبار التضليلية

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن رصدها مؤخراً لتنامي نشر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري "أخبارا تضليلية وزائفة"، منسوبة إلى مؤسسات رسمية مغربية، حول الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية، في سياق محاربة فيروس كورونا المستجد.

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وشددت وزارة الداخلية المغربية في بيان على أن "الإجراءات المتخذة" ضد فيروس كورونا المستجد، يتم الإعلان عنها من طرف "المؤسسات المختصة" من خلال "بلاغات عبر القنوات الرسمية".

كما طالبت الداخلية المغربية المواطنين بـ"ضرورة توخي الحذر" أمام "ترويج أخبار كاذبة ووهمية" منسوبة إلى جهات رسمية.

كما نبهت الداخلية المغربية إلى "اتخاذ جميع التدابير القانونية" من قبل السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الأخبار الكاذبة.

ويأتي بيان وزارة الداخلية المغربية يوما واحداً بعد تكذيب من وزارة التربية والتعليم المغربية لما تم تداوله حول تعليق الدراسة في المغرب.

وانتشرت صورة لخبر عن تعليق الدراسة في المغرب، بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب.

تونس تعلّق عمل العبارات مع شمال إيطاليا

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، أن 996 شخصا يخضعون للحجر الصحي الذاتي، للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين كانوا على متن الباخرة التي أقلّت التونسي المصاب بالفيروس من إيطاليا، ومحيطه العائلي كذلك.

وكانت تونس قد أعلنت الاثنين تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على أراضيها، لمواطن تونسي قادم من إيطاليا، التي انتشر فيها الفيروس بشكل واسع.

وفي هذا السياق، قررت تونس إيقاف الرحلات البحرية القادمة من مدينة جنوة الإيطالية، وتقليص بقية الرحلات القادمة من شمال إيطاليا.

ويتفشى فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين بديسمبر/كانون اللأول الماضي، في أنحاء العالم، مودياً بحياة أكثر من 3000 شخص من أصل حوال 90 ألف مصاب. وباتت أوروبا بؤترة تفي الوباء في أوروبا.

وفي إجراء وقائي آخر، ستستخدم الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا صالة خاصة بمطار تونس لإبقاء الركاب منفصلين قبل خضوعهم لعملية فحص.

وقال المكي في مؤتمر صحافي، بالإضافة إلى ذلك سيتم منع مشجعي كرة القدم الأجانب من حضور المباريات التي تقام مع نوادٍ محلية. ومن المقرر أن يقابل فريقان تونسيان ناديين من المغرب ومصر في الأيام المقبلة.