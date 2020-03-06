المشاهد الأولى للتفجير الانتحاري قرب سفارة أميركا بتونس

أعلنت الداخلية التونسية الجمعة مقتل إرهابيين وإصابة 5 عناصر أمن، بالإضافة إلى مدني، بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر هجوم انتحاري استهدف عناصر الأمن قرب السفارة الأميركية في العاصمة تونس.

وأظهرت المشاهد الأولية للتفجير الإرهابي حالة من الهلع بين المواطنين وسط استنفار أمني كبير في عين المكان.

الصور الأولية للتفجير الإرهابي قرب السفارة الأميركية في #تونس pic.twitter.com/p2BLxtUaRM — الحدث (@AlHadath) March 6, 2020

في حين أعلنت الشرطة التونسية أن أحد النتحاريين حاول دخول مبنى السفارة.

من جهتها أعلنت السفارة الأميركية، أن الأمن التونسي تعامل مع انفجار وقع في محيطها، طالبة من الجميع الابتعاد عن مقرها في العاصمة تونس.

وأظهرت صور للهجوم، عددا من المارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة حيث وقع الانفجار في ساعة ظهر الجمعة.