عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

المشاهد الأولى للتفجير الانتحاري قرب سفارة أميركا بتونس

المصدر: دبي- العربية.نت
من مكان الانفجار
رابط مختصر

أعلنت الداخلية التونسية الجمعة مقتل إرهابيين وإصابة 5 عناصر أمن، بالإضافة إلى مدني، بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر هجوم انتحاري استهدف عناصر الأمن قرب السفارة الأميركية في العاصمة تونس.

وأظهرت المشاهد الأولية للتفجير الإرهابي حالة من الهلع بين المواطنين وسط استنفار أمني كبير في عين المكان.

في حين أعلنت الشرطة التونسية أن أحد النتحاريين حاول دخول مبنى السفارة.

من جهتها أعلنت السفارة الأميركية، أن الأمن التونسي تعامل مع انفجار وقع في محيطها، طالبة من الجميع الابتعاد عن مقرها في العاصمة تونس.

وأظهرت صور للهجوم، عددا من المارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة حيث وقع الانفجار في ساعة ظهر الجمعة.

كلمات دالّة

#تفجير, #السفارة_الأميركية, #تونس, #انتحاري
إقرأ أيضاً تونس: إصابة 5 بتفجير نفذه انتحاريان قرب سفارة أميركا تونس: إصابة 5 بتفجير نفذه انتحاريان قرب سفارة أميركا 12:16 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر