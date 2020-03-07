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الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية جنوب طرابلس

المصدر: دبي - العربية.نت
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي (أرشيفية)
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أعلن الجيش الوطني الليبي السبت إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

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