الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية جنوب طرابلس آخر تحديث: السبت 13 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 15:26 - GMT 12:26 تارخ النشر: السبت 13 رجب 1441 هـ - 07 مارس 2020 KSA 15:18 - GMT 12:18 المصدر: دبي - العربية.نت أحد عناصر الجيش الوطني الليبي (أرشيفية) رابط مختصر شارك الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية جنوب طرابلس PDF اطبع حجم الخط أعلن الجيش الوطني الليبي السبت إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس. كلمات دالّة #ليبيا, #الجيش_الوطني_الليبي, #إسقاط, #طائرة_مسيرة, #طرابلس, #تركيا إقرأ أيضاً طرابلس "تلتهم" 117 من فصائل تركيا..وعدد المرتزقة يتزايد 12:27 GMT