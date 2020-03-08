بسبب كورونا..المغرب يعلّق رحلاته نحو شمال إيطاليا

أعلنت شركة الخطوط المغربية تعليق رحلاتها بشكل مؤقت، ابتداء من الأحد، نحو ميلانو والبندقية في إيطاليا.

جاء هذا إثر قرار السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي على المدينتين بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح بيان الخطوط المغربية أن قرار التعليق سيدخل حيز التنفيذ، الأحد، وأن الرحلات ستستأنف بداية أبريل/نيسان المقبل.

كانت الشركة قد علقت رحلات الطيران في وقت سابق، في يناير/كانون الثاني، إلى بكين.

وبلغ عدد الحالات التي جرى فحصها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في المغرب حتى الآن 57 حالة، تأكد إصابة حالتين

منها.

ومنع المغرب الجمهور من حضور جميع مباريات كرة القدم، وألغى العديد من الأحداث الاقتصادية والرياضية والثقافية التي تستضيف مسافرين أجانب، مع استمرار السلطات في تطبيق إجراءات احترازية عند نقاط الدخول والمستشفيات لمنع انتشار الفيروس.

شمال إيطاليا.. مغلق

وبحسب وكالة رويترز، فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد، الأحد، بما في ذلك العاصمة المالية، ميلانو، وذلك في محاولة جديدة لاحتواء تفشي كورونا.

ووقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الليلة الماضية على قرارات تشديد القيود التي لم يسبق لها مثيل لتصبح قانونا يؤثر على نحو 16 مليون شخص ويستمر العمل به حتى الثالث من أبريل/ نيسان.

وتتضمن الإجراءات الصارمة الجديدة أوامر للمواطنين بعدم الدخول أو الخروج من منطقة لومبارديا، أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في أربع مناطق أخرى بما في ذلك مدن البندقية ومودينا وبارما وبياتشنسا وريدجيو إميليا وريميني.

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وقال كونتي إنه لن يُسمح لأحد بالحركة من أو إلى هذه المناطق أو داخلها إلا لأسباب مثبتة لها علاقة بالعمل أو في حالة الطوارئ أو لأسباب صحية.

وصرح كونتي للصحفيين الليلة الماضية "بأننا نواجه حالة طوارئ وطنية. اخترنا من البداية مسار الحقيقة والشفافية، والآن نتحرك بوضوح وشجاعة وحسم وتصميم".

وأضاف: "يتعين علينا وقف انتشار الفيروس وتجنب تكدس مستشفياتنا".

واتسمت الشوارع في المدن الشمالية، ومنها ميلانو، بهدوء أكثر من المعتاد، صباح الأحد، لكن لم يتضح على الفور درجة الصرامة التي ستُطبق بها الأوامر، وسمحت السلطات لمن وجدوا أنفسهم في أماكن بعيدة عن منازلهم عند تطبيق الإجراءات بالعودة.