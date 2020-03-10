المغرب.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي تعود للسيدة المغربية القادمة من إيطاليا.

وكانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بكورونا، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت 7 مارس.

ففي بيان صحافي، أوضحت وزارة الصحة المغربية أن السائح الفرنسي، ظهرت عليه أعراض تنفسية، يوم الأحد 8 مارس، وفور وصوله إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبي بسرعة، بإصابته بالفيروس.

وقام الفريق الطبي المغربي، باتباع الخطوات المعمول بها طبياً، مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وخضع السائح الفرنسي إلى تحاليل بينت إصابته بفيروس كورونا المستجد. إلا أن حالته الصحية، حسب الصحة المغربية، لا تدعو إلى القلق.

وهذه أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، لسائح أجنبي.

وعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، 3 حالات، مواطنان مغربيا عائدان من إيطاليا، وسائح فرنسي.

إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال أمس الاثنين إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو 9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.