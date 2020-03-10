تونس تعلق الرحلات جوا وبحرا من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

قال وزير الصحة التونسي، الاثنين، إن تونس علقت كل الرحلات الجوية والبحرية من إيطاليا وإليها باستثناء روما في خطوة تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى خمسة أشخاص.

وأضاف عبد اللطيف المكي أن الحكومة قررت تقديم العطل المدرسية بثلاثة أيام لتكون يوم الخميس المقبل. كما قررت تقليص الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا الفرنسية من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة.

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وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، الأحد، تسجيل ثاني إصابة مؤكدّة بفيروس كورونا القاتل، في وقت تعالت فيه الأصوات المطالبة بتعليق الرحلات الجوية تجاه إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضرّرا من هذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التأكد من الإصابة بعد صدور نتائج التحليل المخبري لمواطن تونسي قادم من إيطاليا عمره 65 سنة، وهي ثاني إصابة مستوردة من إيطاليا، بعدما تم تسجيل إصابة أولى لموطن تونسي قدم من هناك على متن باخرة.

وفي السياق ذاته، يخضع أكثر من 1800 شخص في انتظار صدور نتائج الفحص الخاصة بهم ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين كانوا على متن الباخرة التي أقلّت التونسي المصاب بالفيروس من إيطاليا، ومحيطه العائلي كذلك.

والأربعاء الماضي، قرّرت تونس تعليق الرحلات البحرية القادمة من شمالي إيطاليا، ضمن جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.