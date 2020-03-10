أظهر مقطع، نشر مساء الاثنين، لحظة تفجير مقر دورية أمنية قرب السفارة الأميركية بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين ومدني بجروح.

وظهر في المقطع لحظة مرور الإرهابيين من الشارع المحاذي لمقر السفارة الأميركية على متن دراجة نارية، قبل أن يقتحما مقرّ دورية أمنية، ويقومان بعملية التفجير، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عنه.

موضوع يهمك أظهر مقطع، نشر مساء الاثنين، لحظة تفجير مقر دورية أمنية قرب السفارة الأميركية بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، الذي وقع... شاهد لحظة تفجير انتحاريي تونس نفسيهما قرب سفارة أميركا المغرب العربي

وأفادت المعلومات الأولية أن الإرهابيين اللذين نفذا هذا التفجير الانتحاري يدعيان محمد سنيم الزنيدي (29 سنة) وخبيب لعقة (27 سنة)، معروفان لدى الأجهزة الأمنية، حيث إن لديهما سوابق جنائية، كما قضيا عقوبة في السجن بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وخرجا منه حديثا.

يذكر أن تونس لا تزال تعيش على وقع الهجمات التي شنها مسلحون واستهدفت قوات الأمن والشرطة والجيش والسياح، في فترات سابقة.

وتتمركز جماعات إرهابية مسلحة في منطقة جبال الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد.