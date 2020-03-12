تونس تسجل إصابات جديدة بكورونا.. ومخاوف من انتشاره

أعلنت السطات التونسية، الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 13، وسط مخاوف من انتشار الفيروس بعد تفشيه في أغلب الدول الأوروبية القريبة من تونس.

وأوضحت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، في مؤتمر صحافي الخميس، أن الإصابات الجديدة التي ثبت حملها لكورونا، جميعها موجودة في تونس الكبرى، مشيرة إلى أن مصابين اثنين حالتهما خطيرة.

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يشار إلى أن أحد المصابين عاد من مصر بعد حضوره مباراة الزمالك المصري والترجي الرياضي التونسي بالقاهرة، في إطار منافسات دوري رابطة الأبطال الإفريقية، وكان من بين نحو 1000 مشجع تونسي سافروا إلى القاهرة وعادوا منها إلى تونس.

إلى ذلك اتخذت تونس إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية نهاية الشهر الجاري، فضلاً عن تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية وتعليق الرحلات نحو إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضرراً من كورونا. وطلبت من المواطنين تفادي التجمعات العامة، إضافة إلى الإجراءات الوقائية الصحية.

ورغم ذلك، يشعر التونسيون بقلق عميق، من تفشيّ كورونا ومدى قدرة الدولة على مواجهته، بسبب الصلات الوثيقة بين بلادهم وأوروبا التي يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير، حيث تستقبل تونس يومياً آلاف الزوار من البلدان الأوروبية.