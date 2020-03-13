تونسي في إيطاليا: كورونا يحاصرنا في كل مكان

وصف مواطن تونسي مقيم في إيطاليا، مظاهر الحياة هناك بـ"المعدومة"، بعد توقف كل الخدمات العامة والخاصة نتيجة الحجر الصحّي الذي فرضته السلطات على البلاد بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل وتوّسعه، متوّقعا إصابته بهذا الفيروس في أي لحظة.

وقال علاء سليماني (50 سنة) الذي يقيم منذ سنوات في إقليم لومبارديا، أكثر منطقة متضرّرة في إيطاليا، في تصريح للعربية.نت" الشوارع فارغة و وسائل النقل متوقفة وكل شيء مغلق باستثناء المحلات التجارية الكبرى والصيدليات، الجميع محاصرون في منازلهم في حالة ترقب لما سيحدث، لا يخرجون إلا عند الضرورة لقضاء حاجياتهم الغذائية والمستلزمات الطبيّة، أنا شخصيا أعيش في توّتر وقلق كبير، لأن الوضع غير مطمئن وقابل للتدهور ولا نعرف حقيقة ما ستحمله الأيام القادمة، فالإصابات والوفيات في ارتفاع، وأشعر أن الأمور خرجت عن السيطرة".

وأضاف "في بداية الأمر عندما كانت الإصابات بفيروس كورونا قليلة، تعاملنا مع الأخبار والتحذيرات بلا مبالاة، لكن الوضع اليوم أصبح جديّا وكارثيا، وبات مخيفا وأصبح المستقبل بسببه غامضا".

وخارج المنازل، أكدّ سليماني، أن الحركة مستحيلة دون ارتداء الأقنعة والقفازات الواقية، مضيفا إلى أنّ التجمّعات ممنوعة لأكثر من شخصين، مضيفا أنه رصد وجود وحدات من الجيش والشرطة في الشوارع لمراقبة تطبيق هذه الإجراءات وضمان فرض حظر الدخول والخروج من المدينة، في محاولة لاحتواء الفيروس، لافتا إلى أنّ كل مخالف لهذه التعليمات سيعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن.

ورغم أنّ هذه الإجراءات الصارمة مقلقة لسليماني، إلاّ أنّه تقبّلها ويحرص على تطبيقها من أجل مصلحته والمصلحة العامة، لكنّه يخشى من استحالة السيطرة على الفيروس خلال وقت قياسي.

وأمس الخميس، سجّلت إيطاليا أكبر معدّلات الإصابة اليومية بفيروس "كورونا"، بحوالي 2651 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 15 ألف إصابة، بينما ارتفعت أعداد الوفيات بالمرض إلى 1016 حالة وفاة، وذلك رغم إجراءات الحجر الصحي التي تطبّقها السلطات في كافة مدن البلاد، منذ بداية الأسبوع الحالي، في محاولة لكبح انتشار العدوى.