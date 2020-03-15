المغرب.. إصابة وزير النقل بفيروس كورونا

أصيب وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت الوزارة السبت، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المغرب إلى 18 شخصاً، بينما أعلنت السلطات إجراءات متسارعة للتصدي لانتشار الفيروس.

وقال بيان لوزارة التجهيز والنقل إن الفحوص الطبية أكدت إصابة الوزير بالفيروس "بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية وإحساسه بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس".

كما أضافت الوزارة أنه "يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال من بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة ".

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تسع إصابات جديدة بالفيروس

وكانت وزارة الصحة أفادت في وقت سابق السبت بتسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس في مدن مختلفة، ثمان منها لمغاربة وفدوا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بين 24 شباط/فبراير و12 آذار/مارس.

وهذه أكبر حصيلة إصابات يتم إعلانها دفعة واحدة في المغرب حتى الآن. وأشارت وزارة الصحة إلى أن حالة جميع المصابين "مستقرة ولا تدعو للقلق".

وأعلنت المملكة تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع 28 بلدا في أوروبا وإفريقيا وآسيا والقارة الأميركية حتى إشعار آخر، في إطار إجراءاتها للتصدي لانتشار المرض.

كما أعلنت منع التجمعات التي يشارك فيها أكثر من 50 شخصاً وإلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر، وذلك غداة إعلان وقف الدراسة ابتداء من الاثنين.