"الوفاق" تعلن حالة الطوارئ وتغلق منافذ الجو والبحر

أعلن رئيس حكومة ميليشيا الوفاق في ليبيا فايز السراج، السبت، حالة الطوارئ بسبب المخاوف من فيروس كورونا، مؤكدا إغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية بدءا من الاثنين.

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وأضاف السراج في كلمة أذاعها التلفزيون أن حكومته قررت تخصيص نصف مليار دينار ليبي (360.54 مليون دولار) لمواجهة الوباء إذا ظهر في ليبيا.

فيما لم يتأكد بعد ظهور أي حالة إصابة في ليبيا.

إغلاق مطار مصراتة

في السياق أيضا، قرر مطار مصراتة الدولي في ليبيا، السبت، منع دخول الأجانب عبر منفذه كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس المستجد.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته إدارة المطار الذي يبعد قرابة الـ200 كلم شرق العاصمة طرابلس عبر صفحتها على "فيسبوك".

وأفاد البيان بأن هذا الإجراء جاء "لتفشي فيروس كورونا بدول العالم، ولعدم وجود إمكانيات الصحة اللازمة بالدولة الليبية، بحسب تعبيره.

وضمن الإجراءات أيضا، أعلنت "الوفاق" تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية، مدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد، في خطوات احترازية للوقاية من كورونا.