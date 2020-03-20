اعتقال عروسين في الجزائر.. والمدعوون إلى الحجر

بينما كان العروسان يحضران العدة لعقد قرانهما ويهمان بتبادل المحابس في الجزائر، نسفت فرحتهما، بعدما دخل شرطيون قاعة الاحتفال وأنهوا المراسم على خلفية انتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا قبل وضع العروسين في الحجر الصحي.

وقعت الحادثة في مدينة عنابة على بعد 600 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة، حين دخلت قوات الأمن قاعة للحفلات بعدما تلقت إخطارا من سكان محليين، وفق وسائل إعلامية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان يُفترض أن تكون هذه القاعة مغلقة منذ الاثنين تطبيقا لتدابير وقائية اتخذتها السلطات الجزائرية في الأيام الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلامية الجمعة أن جميع الأشخاص الذين كانوا حاضرين في حفل الزفاف أودعوا في الحجر الصحي.

إلى ذلك، أظهرت فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يضعون كمامات أمام قاعة للحفلات فيما أجلت مركبات عدة تابعة لجهاز الحماية المدنية المدعوين.

يذكر أن الجزائر سجلت تسع وفيات جراء فيروس كوفيد - 19 حتى اليوم من أصل 90 حالة مؤكدة، بحسب وزارة الصحة الجزائرية.

فيما أعلنت الحكومة مساء الخميس أنها اتخذت تدابير جديدة لتطويق انتشار الوباء، شملت خصوصا إغلاق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى اعتبارا من الأحد.

وكانت السلطات الجزائرية أغلقت في الأيام الأخيرة أماكن التجمعات بينها قاعات الحفلات، كما منعت أي تظاهرات وعلقت حركة الملاحة الجوية والبحرية الدولية.