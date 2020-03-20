الجزائر.. وفاة شقيقين بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 11

أعلنت مديرية الصحة في ولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لامرأة تبلغ من العمر 77 سنة توفيت بمستشفى ازفون بتيزي وزو.

وقالت مديرية الصحة إن الضحية كانت تعاني من مضاعفات صحية ومصابة بداء السكري، لترتفع بذلك عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في الجزائر إلى 11 حالة.

كانت مديرية الصحة والسكان في ولاية الوادي بالجزائر اليوم الجمعة، عن وفاة الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا وهي أخت المتوفى الأول ببلدية المقرن.

إلى ذلك، دعا مدير الصحة بالوادي إلى عدم ذهاب أي مواطن لتأدية العزاء للعائلة وعدم الاقتراب من منزل الجنازة.

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كانت الجزائر أعلنت مساء الخميس، اتخاذ تدابير جديدة لوقف انتشار وباء كوفيد-19، من بينها غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، وكذا تعليق الرحلات الداخلية من 22 مارس حتى 4 إبريل.

وقرر الرئيس عبد المجيد تبون "وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات".

وتشمل الإجراءات كذلك "تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم" و"تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار".

وتنص قرارات الرئيس أيضا على "غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة، وضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية".

وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد وتستمر حتى 4 نيسان/أبريل، ولا يستبعد تمديدها، وفق بيان رسمي.

من جهة أخرى، كلفت وزارة الداخلية "بتعقب المضاربين" الذين قد يستفيدون من أزمة كورونا لرفع أسعار السلع أو احتكارها، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة".

وقال تبون خلال ترؤسه اجتماع عمل حول إجراءات كبح انتشار الوباء، شارك فيه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين، إن "الصورة ستتضح لنا قبل 10 نيسان/إبريل القادم بعدما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين ما زالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا".

ورست الخميس آخر سفينة تحمل جزائريين في ميناء العاصمة قبل إغلاق جميع الحدود، وهو إجراء سيجعل آلاف المواطنين عالقين في الخارج.