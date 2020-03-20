تونس.. كورونا يتوسع والدفاع تعلق التجنيد

على وقع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أعلنت وزارة الدفاع التونسية الجمعة تعليق جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتجنيد حتى موعد لاحق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة رصد 15 حالة إصابة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 54 إصابة، وسط توقعات بتضاعفها خلال الأسبوع القادم.

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وهذا أكبر معدل إصابات يتم الإعلان عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد.

العاصمة في الطليعة

وأوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، أن الحالات الجديدة المسجلة ثبتت إثر القيام بـ 74 تحليلا مخبريا على العينات الواردة على المخبر، مضيفة أن أغلب الحالات تم تسجيلها في تونس العاصمة، ومعظمها حالات مستوردة من الخارج.

توقعات بارتفاع الإصابات

في الأثناء، تواصل السلطات الصحية، اختبار آلاف الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي، والذين احتكوا بحالة مصابة بـ"كورونا"، أو الذين قدموا من بلد يشهد تفشيا للفيروس المستجد، وسط توقعات بارتفاع عدد المصابين، رغم الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها السلطات في محاولة للحد من انتشار الفيروس وارتفاع عدد المصابين به.

وفي هذا السياق، توقع شكري حمودة مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، أن تكون ذروة الإصابات بكورونا في تونس في غضون 3 أو 4 أسابيع لتدخل بذلك تونس المرحلة الوبائية الثالثة.

إغلاق حدود وحظر تجول

يذكر أن تونس لجأت منذ الأربعاء إلى حظر التجوّل ليلا، لمواجهة انتشار هذا الفيروس على أراضيها، كما أغلقت حدودها الجويّة والبريّة والبحرية، باستثناء الرحلات التجارية البحرية، إلى جانب منع التجمعات والأسواق الأسبوعية وتأجيل التظاهرات الثقافية، وفرض العمل بنظام الحصة الواحدة، بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العمومية.

ورغم ذلك، يشعر التونسيون بقلق عميق، من تفشيّ "كورونا" ومخاوف من عجز الدولة على مقاومة ومواجهة انتشار هذا الفيروس، وسط مطالب بفرض الحجر الصحي العام وتعليق العمل ووقف حركة التنقل.