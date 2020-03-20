الرئيس التونسي يعلن الحجر الصحي العام لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، الحجر الصحي العام في تونس، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال في كلمة متلفزة عبر التلفزيون الرسمي: "ليس هناك داع للفزع أو الهلع، والدولة ستوفر كل الدعم لحماية التونسيين".

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وطالب سعيد التونسيين بعدم مغادرة المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

كما أكد أنه تم منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.

وأوضح أن الدولة "بكل أجهزتها" ستؤمن كل المرافق العمومية، مشيرا إلى أن المحلات الغذائية ستظل مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى وسيتم تزويدها بالمواد الغذائية اللازمة.

كما أعلن غلق كل المناطق الصناعية الكبرى.

تعليق عمليات التجنيد

يذكر أن تونس لجأت منذ الأربعاء إلى حظر التجوّل ليلا، لمواجهة انتشار هذا الفيروس على أراضيها، كما أغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية، باستثناء الرحلات التجارية البحرية، إلى جانب منع التجمعات والأسواق الأسبوعية وتأجيل التظاهرات الثقافية، وفرض العمل بنظام الحصة الواحدة، بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العمومية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، تعليق جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتجنيد حتى موعد لاحق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلنت وزارة الصحة رصد 15 حالة إصابة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 54 إصابة، وسط توقعات بتضاعفها خلال الأسبوع القادم.

وهذا أكبر معدل إصابات يتم الإعلان عنه خلال الـ24 ساعة الماضية، منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد.