هيئة لمكافحة كورونا.. تونس تطلق صيحة فزع

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، مساء الأربعاء إنشاء هيئة وطنية لمكافحة فيروس كورونا. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة التونسية للأنباء أن "الهيئة تضم إطارات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".

كان وزير الصحة التونسي، عبد اللطيف المكي، أطلق الأربعاء، صيحة فزع، بعد ارتفاع مقلق لعدد الإصابات بفيروس كورونا، وطلب من المواطنين البقاء في بيوتهم والتقيد بإجراءات العزل الصحي العام، لتجنيب البلاد مرحلة كارثية غير قادرة على مجابهتها.

وقال المكي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا وصل إلى 173 بعد تسجيل 59 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية من مجموع 229 تحليلا مخبريا، محملاً مسؤولية الارتفاع المتواصل بدرجة كبيرة إلى المواطنين المخالفين للحجر الصحي الذاتي ولقواعد النظافة والسلامة الصحية.

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كما أضاف: "بعد تحليل الأرقام، استنتجنا عدم احترام الحجر الصحي الذاتي بنسبة كبيرة، وتسجيل حالات فرار من أماكن الحجر الصحي التي وفرتها الوزارة''، مؤكداً أن تونس "دخلت مرحلة العدوى الأفقية التي لا يمكن إيقافها إلا باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي".

يذكر أن تونس دخلت في حجر صحي عام بدءاً من الأحد 22 مارس على الساعة السادسة صباحاً حتى 4 أبريل، في محاولة لاحتواء ارتفاع الإصابات بكورونا.

إلى ذلك أعلنت الحكومة، مساء السبت، اتخاذ إجراءات استثنائية بقيمة 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار)، لحماية المواطنين والمؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات تفشي كورونا.

وأودى كورونا بحياة ما لا يقل عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

كما تم تشخيص أكثر من 427940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.