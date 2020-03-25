الجيش الليبي يسقط مسيّرة تركية مجهزّة بصواريخ

أعلن الجيش الليبي، مساء الثلاثاء، أن قواته أسقطت طائرة تركية مسيرة، حاولت الإغارة على وحداته العسكرية المتمركزة في الجفرة، جنوب البلاد.

وأوضح في بيان، أن الطائرة سقطت قرب حقل زليتن وكانت مجهزّة بصواريخ، كما عرض صورا لحطامها.

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وتجدّدت الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش الليبي والمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في المحاور الجنوبية للعاصمةطرابلس، طوال يوم الثلاثاء، رغم تعهد الطرفين بوقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت محاور صلاح الدين وعين زارة مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، حيث أكد الجيش في بياناته، أنه يتقدم بشكل كبير في محور عين زارة بعد انهيار قوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء، وسط أنباء عن خروج السجناء من سجن الرويمي، بعد اقتراب الاشتباكات منه وسقوط قذائف في محيطه.