كورونا يطرق باب ليبيا.. ومعارك محتدمة على تخوم طرابلس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أن العاصمة طرابلس تشهد هذه الساعات معارك طاحنة.

موضوع يهمك أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، القبض على "مرتزق سوري"، عقب إصابته في الاشتباكات المسلحة في محور عين زارة، جنوب العاصمة... فيديو.. "مرتزق سوري" يروي قصة وصوله إلى ليبيا المغرب العربي

في التفاصيل، أشار المتحدث إلى أن حدة الاشتباكات العسكرية تصاعدت بعد هجوم شنته فصائل تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية العسكرية جنوب طرابلس والتي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.

بدوره، أعلن آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات الوفاق أسامة الجويلي عن أن قواته تمكنت من السيطرة على القاعدة، إلا أن الجيش الليبي نفى ذلك تماما، وأكد أن قواته تمكنت من صد الهجوم.

أول إصابة كورونا

تأتي هذه التطورات وتجدد القتال في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على طرفي الصراع لوقف العنف جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت ليبيا أول إصابة الثلاثاء.

ومنذ ظهور "كورونا" في دول الجوار خصوصا تونس والجزائر ومصر، استبقت سلطات البلد وصول الفيروس واتخذت إجراءات احترازية، حيث فرضت كل من الحكومة المؤقتة في بنغازي وكذلك حكومة الوفاق في طرابلس، حظر تجول في مناطق سيطرتها، كما أغلقت الحدود البرية مع تونس، وعلقت الرحلات الجوية إلى الخارج، كما أغلقت المحلات التجارية والمقاهي باستثناء المرافق الصحيّة والصيدليات.

فيما يرى مراقبون أن من شأن انتشار فيروس كورونا تعميق مأساة ليبيا التي تفتقر أساسا إلى بنية صحيّة جيّدة وتعاني من نقص الإمدادات الطبية، مع زيادة أعداد المرضى وجرحى الحرب التي تعصف بها منذ سنوات.