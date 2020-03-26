الجيش الليبي يفاوض لدخول مدينة زوارة دون قتال

كشف مسؤول عسكري بالجيش الوطني الليبي عن وجود مفاوضات مع أعيان وأهالي مدينة زوارة، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة لقوات الوفاق، بشأن تسليمها بشكل سلمي ودون قتال للجيش.

وأوضح رئيس جهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث اسباق في تصريح لـ"العربية.نت" أن "المفاوضات تأتي حرصاً من القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر على عدم إراقة المزيد من الدماء، خاصة أن عناصر الميليشيات ليسوا كلهم مرتزقة أجانب، بل من بينهم شباب ليبيون تم الزج والتغرير بهم وتوريطهم في جرائم، وكذلك على عدم تدمير البنية الأساسية للمدينة، والحفاظ على أرواح المواطنين القاطنين بها".

وأمس الأربعاء، سيطر الجيش الوطني الليبي على مدينة زليتن وعلى مناطق قريبة من الحدود التونسية، بعد معارك طاحنة مع ميليشيات مسلحة تابعة لقوات الوفاق.

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وأكد اسباق أن مدينة زوارة محاصرة بالكامل الآن من قبل وحدات الجيش، مضيفاً: "سيتم التقدم والاقتحام إذا رفضت الميليشيات تسليم المدينة".

وأشار اسباق إلى وجود "انقسام في المواقف، حيث يوجد طرف يؤيد التسليم للجيش بشكل سلمي، وآخر يتعنّت ويرفض، ويتعلّق الأمر بتجار البشر وعصابات تهريب المهاجرين المستفيدين من الوضع الحالي، والمسلّحين المتورطين بجرائم ضد الشعب الليبي الذين يخشون المحاكمة والقانون"، حسب تعبيره.

وتقع مدينة زوارة الساحلية على بعد 100 كلم غرب العاصمة طرابلس، وعلى بعد نحو 60 كلم من الحدود التونسية، وتسيطر عليها ميليشيات موالية لحكومة الوفاق. وهذه المدينة نقطة انطلاق رئيسية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.