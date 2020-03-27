غارات جوية للجيش الليبي على قوات الوفاق غرب مصراتة

شن الجيش الليبي، الجمعة، غارات جوية على مواقع تشكيلات ميليشيات حكومة الوفاق بمنطقة الهيشة جنوب مصراتة، غرب ليبيا.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وتشكيلات الوفاق المسلحة جنوب مدينة مصراتة، وتحديدا في مناطق بوقرين وزمزم والهيشة جنوب مصراتة.

كما أفادت أنباء أن طيرانا تركيا مسيرا استهدف مواقع للجيش الليبي بمنطقة بوقرين غرب سرت.

واندلعت اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وتشكيلات الوفاق في منطقة القداحية غرب سرت.

وفشلت محاولات التوصل إلى هدنة بين قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وحكومة الوفاق في طرابلس.