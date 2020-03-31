ارتفاع إصابات المغرب..والوباء يطال نقيب المحامين بمراكش

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 574 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات وصل إلى 33 حالة، فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 15 حالة.

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كما أهابت بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل مسؤولية.

في السياق نفسه، كشف نقيب المحامين في مدينة مراكش، سليمان العمراني، عن إصابته بكورونا.

وقال العمراني في بيان مكتوب، إنه وجد نفسه "فريسة وعكة صحية"، مؤكداً أنه وضع نفسه تحت الحجر الصحي.

توقع بارتفاع الإصابات

يشار إلى أن رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد اليوبي، توقع الاثنين، أن ترتفع الإصابات في الأسابيع المقبلة، بعد تكثيف إجراء التحاليل المختبرية، معتبراً أن الحالة الوبائية بالمغرب تبقى في حدود توقعات وزارة الصحة.

إلى ذلك أوضح أن معدل أعمار الوفيات يصل إلى 66 عاماً، وأن 82% منهم يعانون من أمراض مزمنة.

وأعلن المغرب منذ 20 مارس حالة الطوارئ الصحية، ومن المتوقع أن تنتهي في 20 أبريل.

كما قام بعدة تدابير احترازية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، من بينها حظر الرحلات الجوية الخارجية والداخلية وإغلاق المدارس.