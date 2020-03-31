ارتفاع ضحايا الوباء في الجزائر.. وفاة 9 وإصابة 132 بيوم

سجلّت الجزائر، الثلاثاء، أسوأ حصيلة يومية لضحايا فيروس كورونا، منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مطلع مارس الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 132 إصابة جديدة و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 716، والوفيات إلى 44، في حصيلة قياسية جديدة.

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يشار إلى أن ولاية البليدة الواقعة شمال الجزائر، تعد المنطقة الأكثر تضرراً بالفيروس، بتسجيلها حوالي نصف حالات الضحايا، ما أجبر السلطات على عزلها عن باقي الولايات ومنع التنقل بالمركبات داخلها، لتقييد حركة المواطنين ودفعهم للالتزام بقرار الحجر الصحي العام، تجنباً للأسوأ.

إلى ذلك قررت السلطات، الثلاثاء، تأجيل بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط التي كان من المقرر إقامتها فى وهران صيف العام المقبل، لتقام في 2022، بسبب تفشي الفيروس ولتزامنها مع الألعاب الأولمبية.

يذكر أنه توفي أكثر من 40 ألف شخص في العالم، ثلاثة أرباعهم في أوروبا، جراء الفيروس منذ أن ظهر بالصين في ديسمبر، وفق آخر حصيلة لفرانس برس.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 40057 حالة، بينها 29305 وفيات في أوروبا القارة الأكثر تضرراً من الفيروس. ويسجل أكبر عدد وفيات في إيطاليا (12428)، تليها إسبانيا (8189)، ثم الصين (3305).

ومنذ بدء انتشار الوباء، أصيب 803645 شخصاً، بحسب الأرقام الرسمية في العالم، نصفهم في أوروبا (440928)، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 172071 حالة و3243 وفاة، ثم آسيا مع 108421 حالة و3882 وفاة.