لمواجهة كورونا.. تونس تمدد الحظر العام

قالت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 إبريل/نيسان المقبل لوقف تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن، أعلنت تونس 362 حالة إصابة وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا.

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وكانت تونس أعلنت سابقا الحجر الصحي حتى الرابع من إبريل المقبل، لكن التخوف من زيادة تفشي الفيروس عجل بانعقاد مجلس الأمن القومي مرة أخرى وتمديد الحظر.

وقال الرئيس في كلمة له أمام المجلس "طلبنا من المواطنين البقاء في بيوتهم لكن لم نفكر كيف سيعيشون وكيف سيوفرون طعامهم. هناك أخطاء حصلت ويجب الاعتراف بها".

وأضاف قائلا إنه لا بد من إيصال المؤونة بسرعة للتونسيين حتى تكون حياتهم مقبولة.

وكانت الحكومة أعلنت تخصيص مساعدات مالية للفقراء لكن لم يبدأ توزيعها، مما أثار غضبا في المناطق الفقيرة في العاصمة ومدن أخرى.