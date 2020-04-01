ليبيا.. سفينة حربية تركية تقصف مدينة العجيلات بالصواريخ

أفادت مصادر عسكرية ليبية متطابقة أن سفينة حربية تركية أطلقت، اليوم الأربعاء، صواريخ على مدينة العجيلات الواقعة غرب العاصمة طرابلس، والتي يسيطر عليها الجيش الليبي، في تطور خطير للعمليات العسكرية الدائرة غرب ليبيا وللتدخل التركي في البلاد.

وقالت المصادر إن الصواريخ التي أطلقتها بارجة تركية من عرض البحر سقطت في مزرعة أحد المواطنين بمنطقة الظهيرة على أطراف مدينة العجيلات، دون تسجيل خسائر بشرية ومادية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحطام الصواريخ وهي من نوع "ريم- 66" أميركي الصنع، التقطها مواطنون، وصورا أخرى للبارجة وهي في عرض البحر، ومقطع فيديو للحظة إطلاق الصواريخ.

في السياق ذاته، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد، وهي ثالث طائرة مسيّرة يتم إسقاطها خلال الـ48 ساعة الماضية.