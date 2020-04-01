وفاة النائب البرلماني الجزائري عبد القادر زغيمي بكورونا

توفي اليوم الأربعاء البرلماني الجزائري، الطيب عبد القادر زغيمي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها، وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبدالقادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة واعيانها ومحسنيها واحد المساهمين في الاقتصاد الوطني، اتقدم بخالص العزاء لأسرة المرحوم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل نواب المجلس راجيا من الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة. pic.twitter.com/Hye8p2UukE — Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) April 1, 2020

وينتمي النائب الراحل (75 عاماً) لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده بالنيابة وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية.

وانتخب زغيمي نائباً في البرلمان الجزائري في مايو/أيار 2017 لفترة 5 سنوات عن محافظة البليدة التي سجلت أكبر عدد إصابات ووفيات بكورونا، ووضعت تحت الحجر الصحي منذ الأسبوع الماضي لمدة 10 أيام، مع توقعات بتمديدها.

ويعد النائب البرلماني الراحل من أبرز رجال الأعمال في الجزائر، حيث يملك مجمعاً للمواد الغذائية يسمى "سيم"، والذي يوجد مقره في مدينة البليدة.

تجربة الصين

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم، إن بلاده تحتاج إلى التجربة الصينية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد"، لكنها "لا تمتلك يقظتها وقوتها".

وأكد الوزير، خلال عرضه آخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في المجلس الشعبي الوطني، أن القطاع الصحي في بلاده يعمل بكل مجهوداته من أجل محاربة هذا الوباء.

ولفت وزير الصحة إلى أن الصين تمكنت من التحكم في الفيروس وخفض عدد الوفيات والإصابات بعد شهرين من تفشي الفيروس.

وسجلت الجزائر 716 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد توفي منهم 44 حالة، بينما تمكن 46 شخصا من التعافي من المرض.