الجزائر: 1176 إصابة بكورونا.. و70 حالة جديدة بالمغرب

قالت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الجمعة، إنها سجلت 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة ماضية، مما يرفع حالات الإصابة إلى 761.

وأعلنت الوزارة في نشرتها اليومية، أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة أيضا خلال نفس الفترة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 47 شخصا.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس آذار حتى 20 أبريل نيسان للحد من تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

وفي الجزائر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1176 بعد تسجيل 190 إصابة جديدة.

كان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 986 حالة إصابة، و63 حالة وفاة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومتراً غرباً، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية فرضت - منذ يوم 24 مارس الماضي - حجراً منزلياً جزئياً على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.