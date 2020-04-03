ليبيا تسجل أول حالة وفاة بكوفيد - 19

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، عن تسجيل أول حالة وفاة بوباء كوفيد-19.

وقال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" في وقت متأخر ليل الخميس، "تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع عينة أخذت من امرأة عقب وفاتها يبلغ عمرها 85 عاما. وبعد إجراء اختبار كشف فيروس كورونا، تبين أن نتيجة العينة موجبة".

كما أضاف المركز "هذه الحالة هي أول وفاة تسجل جراء فيروس كورونا المستجد".

هذا وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 11 مصاباً، بعدما سجلت ليبيا أول إصابة في 24 آذار/مارس لمواطن ليبي عائد من الخارج.

وقررت حكومة الوفاق مؤخراً الإفراج عن 466 سجيناً ضمن خطتها لمواجهة تفشي الفيروس.

فيما اتخذت السلطات في شرق وغرب ليبيا منتصف الشهر الماضي قرارات لمواجهة خطر الوباء أهمها إغلاق المنافذ البرية والبحرية ثلاثة أسابيع وتعطيل الدراسة، إلى جانب فرض حظر التجول لمدة 17 ساعة يوميا.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الأطراف الليبية، إلى وقف فوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر الوباء.