الجزائر توسع الحظر على كل الولايات لمواجهة كورونا

اتخذت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا وذلك بتوسيع الحجر الصحي الجزئي على كافة ولايات البلاد مع حظر للتجول يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا من يوم غد.

كما قرر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد تمديد الفترة الزمنية لحظر التجول بالنسبة لتسع ولايات الخاضعة للحجر الصحي الجزئي وذلك بدءا من الساعة الثالثة زوالا حتى السابعة صباحا من اليوم التالي.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة.وذكرت الوزارة في بيان رسمي أنه... مصر.. 85 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات مصر

ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، ووهران، وبجاية، وسطيف، وتيزي وزو، وتيبازة، وتلمسان، والمدية وعين الدفلى.

كما تقرر أيضا الإبقاء على ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الشامل.

ويبدأ سريان تطبيق هذه الإجراءات غدا الأحد الخامس من إبريل حتى 19 من الشهر نفسه.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1251 حالة، فيما تم تسجيل 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأكد بيان وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 80 حالة.

بالموازاة مع ذلك، أكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء قد بلغ 90 حالة منذ تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج ببروتوكول الكلوروكين الـ626 حالة على المستوى الوطني.