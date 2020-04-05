الجيش الليبي يسقط 3 طائرات مسيرة تركية شرق مصراتة

أعلنت قوات الجيش الوطنى الليبي، السبت، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة أقلعت من مطار مصراتة وحاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة.

وأكد الجيش الليبي، أن سلاح الجو استهدف تمركزات ومواقع الميليشيات المسلحة شرق مصراتة.

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والثلاثاء الماضي، أسقط الجيش الليبي طائرة تركية مسيرة بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس، وفق ما ذكرته مصادر "العربية".

وكان الجيش قال إن دفاعاته الجوية أسقطت ليل الاثنين/الثلاثاء، طائرة مسيّرة تركية فور إقلاعها من قاعدة معيتيقة العسكرية وقبل إغارتها على مواقعه العسكرية جنوب العاصمة طرابلس.

ومنذ نحو أسبوعين تشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة هي الأعنف منذ الإعلان عن بداية الهدنة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطيران الحربي والمسير، وأسفرت عن تحقيق الجيش تقدما نحو وسط العاصمة طرابلس وسيطرته على مناطق استراتيجية قريبة من الحدود التونسية.

وقبل أسبوع، سيطر الجيش الليبي على مدن زليطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية، لكنه يواجه مقاومة شرسة من قبل قوات الوفاق في مناطق واد زمزم وبوقرين والهشة جنوب مدينة مصراتة ومحوري الوشكة والقداحية غرب مدينة سرت.