وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة بسبب كورونا

توفي اليوم في القاهرة الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وانتقل القيادي الليبي إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة حيث يقيم يوم 25 مارس الماضي، حيث تأكد إصابته بفيروس كورونا، وتماثل نوعا ما للشفاء لكن حالته شهدت انتكاسة مفاجئة اليوم فارق على إثرها الحياة.

محمود جبريل من مواليد العام 1952، شغل عضوية في المجلس الوطني الانتقالي عقب إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي منذ 5 مارس 2011.

وتقلد منصب أمين مجلس التخطيط الوطني، ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد معمر القذافي، وبعد ثورة العام 2011 أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي.

وسطع اسمه بعد ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بعد أن ترأس الحكومة الانتقالية للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 23 مارس 2011، وقام بجهود كبيرة من أجل إقناع الدول الغربية بالاعتراف بالمجلس ممثلا شرعيا للشعب الليبي.

وقبل الثورة، تقلد جبريل منصب أمين مجلس التخطيط الوطني، ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد حكم معمر القذافي، كونه أحد أهم الخبراء الدوليين في المجال الاقتصادي، وبعدها أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية الذي تحصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية يونيو 2012.

وبعد تأزم الوضع الأمني في البلاد والإطاحة بنتائج الانتخابات، اختفى جبريل من المشهدي السياسي الليبي، وسافر خارج البلاد.