الجيش الليبي يسقط مسيّرتين تركيتين شرق مصراتة

قال الجيش الليبي، الجمعة، إن قواته أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين، حاولتا عرقلة تقدّمه صوب عدة محاور، شرق مدينة مصراتة.

وتشهد محاور بوقرين والقداحية والسدادة والوشكة ووادي زمزم والهيشة، منذ صباح الجمعة، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق التي تتقدمها ميليشيات مدينة مصراتة، استخدم فيها الجيش الطيران الحربي، بينما اعتمدت الوفاق على الطيران التركي المسيّر.

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وقال مسؤول بدائرة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح للعربية.نت، إن الجيش حقّق مكاسب ميدانية جديدة شرق مصراتة، حيث سيطر على أجزاء واسعة من محور بوقرين وتقدم صوب محور الوشكة السدادة، مضيفا أنه تم إسقاط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات في صفوف قوات الوفاق.

ويستمر النزاع المسلح بين طرفي الصراع دون توقف رغم انتشار فيروس كورونا بالبلاد، والنداء الإنساني الذي وجهته الأمم المتحدة والمجموعة الدولية بوقف القتال والتعاون لمكافحة هذا الوباء، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق التفوق العسكري والميداني.