شاهد اعترافات مرتزقة سوريين في ليبيا.. "ضحكوا علينا"

ألقى الجيش الليبي، ليل الثلاثاء، القبض على عدد من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في صفوف قوات الوفاق في محوري بوسليم والهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

واعترف المرتزقة المقبوض عليهم في مقاطع مصورة نشرتها حسابات الجيش الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام تركيا بتجنيدهم ونقلهم إلى القتال ضد الجيش الليبي مقابل الحصول على راتب شهري بـ 2000 دولار.

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واعترف أحد المقاتلين ويدعى محمد عيتابي بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة، وهو ما يؤكد صحة التقارير التي تحدثت عن وصول "إرهابيين" ضمن أفواج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس لتعزيز صفوف قوات الوفاق. وقال" أنصح المقاتلين السوريين بعدم القدوم إلى ليبيا، ضحكوا علينا ولم يعطونا 2000 دولار".

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وتحدّث المقاتلون عن تفاصيل الرحلة التي انتهت بهم داخل جبهات القتال بليبيا، وأكدوا أنه تم نقلهم من مدينة إدلب نحو مطار اسطنبول التركي مرورا بمدينة غازي عنتاب ثم إلى مطار معيتيقة بطرابلس، حيث تمّ نقلهم عبر حافلات إلى محاور المعارك بالعاصمة طرابلس.

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والأحد، قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن "تركيا لا تزال تضخّ المرتزقة السوريين في ليبيا"، مضيفا أنه "تم رصد وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا"، لافتا إلى أن "هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيات طرابلس على الرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا".