الصحة العالمية: احتواء الوباء في إفريقيا معركة صعبة

قالت عالمة بارزة في منظمة الصحة العالمية إن البلدان، خاصة الإفريقية، يجب ألا تتخلى عن الأمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت ماريا فان كيرخوف، وهي قيادية تقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض، مؤكدة "الاحتواء ممكن. ستكون معركة صعبة".

موضوع يهمك في إحدى دور رعاية المسنين الكبرى في إيطاليا، اضطرت السلطات لفتح تحقيق بعد تسجيل وفاة 200 نزيل منذ بدء تفشي فيروس كورونا... فضيحة بإيطاليا وبريطانيا.. موت تسلل لدور مسنين وفتك بهم العرب و العالم

كما تقول إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به، بما في ذلك المزيد من الاختبارات، ومراكز العلاج، وإجراءات التباعد البدني، ومحطات غسل اليدين في الأماكن التي لا توجد فيها مياه جارية للمساعدة في وقف انتشار كوفيد-19.

هذا وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ألف شخص في إفريقيا منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

والجزائر هي الدولة الإفريقية التي سجلت أعلى عدد وفيات (364)، تليها مصر (205)، والمغرب (135) وجنوب إفريقيا (50)، حسب الأرقام التي تم جمعها الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش الجمعة. وسجلت الدول الإفريقية ما مجموعه 19343 إصابة.

ويبدو أن إفريقيا حاليا أقل تضررا بالوباء من باقي العالم. لكن الخبراء يدعون إلى توخي الحذر لأن الحجم الحقيقي لتفشي الفيروس قد يكون أكبر خصوصا بسبب قلة الفحوص.