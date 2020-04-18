مجدداً.. تمديد الحظر الصحي بتونس لمكافحة كورونا

أعلن بيان للرئاسة التونسية، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد قرر تمديد الحظر الصحي لوقف تفشي فيروس كورونا بينما ستعلن الحكومة لاحقا فترة التمديد.

وهذا ثاني تمديد للحظر الذي بدأ منذ شهر بينما تكافح تونس لوقف تفشي الفيروس المستجد مع إعلان البلاد 822 إصابة مؤكدة و37 حالة وفاة.

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وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في الأول من إبريل الجاري تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين حتى 19 إبريل/نيسان.

إلى ذلك، حثت الحكومة التونسية وعبر وزارة تكنولوجيا الاتصال والتحوّل الرقمي على البحث عبر توظيف الذكاء الاصطناعي عن طرق لمكافحة جائحة كورونا ونظمت معرضا افتراضيا للعلوم والتكنولوجيا والإبداع تحت شعار "صنع في تونس".

وأطلقت وزارة الداخلية مع انتشار فيروس كورونا في تونس روبوت شرطي لحث التونسيين الذين لم يلتزموا بتعليمات الغلق التامّ في البلاد ويتنقلون في الشوارع، على البقاء في منازلهم وعدم المغادرة الا في الحالات القصوى.