المسماري: تركيا استغلت الهدنة للهجوم على ترهونة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحافي، إن الجيش الليبي كشف تحركا تركيا لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم، وإن أنقرة حاولت استغلال أزمة كورونا ونقلت الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقف توريد السلاح إليها والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

موضوع يهمك قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس.وأوضح المتحدث الرسمي... الجيش الليبي يعتقل أحد أكبر تجار البشر ويكشف علاقته بتركيا المغرب العربي

كما دعا البرلمان العربي، في جلسة افتراضية عقدت في القاهرة، الأمم المتحدة إلى "التحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح".

وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية وقف إطلاق النار، والالتزام بهدنة إنسانية لتوحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.