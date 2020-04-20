شاهد.. الشرطة التركية تعتدي بوحشية على امرأة ليبية

اعتدت الشرطة التركية، الاثنين، على امرأة ليبية، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من الليبيين العالقين بتركيا أمام مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، للمطالبة بترحيلهم وإعادتهم إلى ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أفراد الشرطة التركية بزيهم الرسمي يحاصرون امرأة ليبية ويعتدون عليها بالهراوات، حيث انهالوا عليها بالضرب واللكمات، في مشهد استفز الليبيين الحاضرين الذين تدخلوا لحمايتها، منددين باستخدام العنف والقوّة، وبالطريقة الهمجية التي تعاملت بها معهم قوات الأمن التركية أمام سفارة بلادهم، وهتفوا "ليبيا.. ليبيا".

وتجمّع عشرات الليبيين العالقين في تركيا، اليوم الاثنين، أمام مقرّ القنصلية الليبية بإسطنبول، احتجاجا على عدم إجلائهم لبلادهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية على الأراضي التركية، وعدم تجاوب موظفي السفارة مع مطالبهم.