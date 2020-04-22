الجيش الليبي يسقط مسيرة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط طائرة مُسَيرة تركية استهدفت قواته في خلة الفرجان جنوب طرابلس.

هذا ويستمر الوضع متوترا للأسبوع الثاني على التوالي، في محاور القتال بمحيط العاصمة طرابلس، خاصة مدينة ترهونة التي يتنازع عليها طرفا الصراع وتشهد مواجهات مسلّحة دون انقطاع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصفا بالطيران.

يأتي هذا فيما حرك الجيش الليبي بأقوى كتائبه، هذا الأسبوع، في اتجاه محاور القتال في الغرب الليبي، حيث يستعد لتنفيذ هجوم مضّاد وشيك، لاستعادة مدينتي صرمان وصبراتة الاستراتيجيتين، من قوات الوفاق التي تسيطر عليها منذ أكثر من أسبوع.



وقال مصدر عسكري في تصريح سابق لـ"العربية.نت"، إن مئات الآليات العسكرية وصلت بكامل عتادها وأفرادها إلى قواعد الجيش بالغرب الليبي، مضيفاً أن العملية العسكرية المرتقبة سيكون هدفها أكبر وأبعد من استرداد مدينتي صرمان وصبراتة وطرد الميليشيات المسلّحة منها، وذلك وفقاً لخطّة معدّة مسبقاً.