تونس تنفي استعمال قوى أجنبية لأراضيها للقيام بعمليات عسكرية

نفت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية.

وأكدت الوزارة في بيان أن "ما روّجته بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية من إشاعات مغرضة حول استعمال قوى أجنبية للأراضي التونسية منطلقاً لعمليات عسكرية، لا أساس له من الصحة"، معتبرةً أنها "ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي".

وشددت وزارة الدفاع في بيان على أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كافة أراضيها براً وبحراً وجواً ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، مضيفةً أن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه.

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وأمس الاثنين، كان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي قد قال خلال مداخلة مع قناة "أكسترا نيوز" المصرية، إن الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان يرسل الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية (إلى ليبيا) عن طريق مطار في تونس".

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير إعلامية قبل يومين، نقلاً عن مصادر بالجيش الليبي، عن تدمير سلاح الجو لشحنة أسلحة ومعدات عسكرية تركية، مباشرة بعد وصولها إلى ميناء زوارة قادمةً من ميناء صفاقس التونسي.

وفي شهر يناير/كانون الأول الماضي، أكدت الرئاسة التونسية أن تونس لا يمكن أن تسمح لتركيا باستخدام أراضيها للتدخل عسكرياً في ليبيا، وشددت على موقفها المحايد من الأزمة الليبية ورفضها التدخل الأجنبي فيها، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس.