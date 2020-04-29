بعد تراجع إصابات كورونا.. تونس تبدأ تخفيف قيود الحجر الصحي

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أنها ستبدأ في تخفيف قيود الحجر الصحي الإلزامي، التي تم فرضها منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا".

وقالت لبنى الجريبي، الوزيرة المكلّفة بالمشاريع الكبرى، في مؤتمر صحافي، إن بعض القطاعات الاقتصادية ستستفيد من تخفيف إجراءات الحجر وستستأنف نشاطها بدءا من يوم 4 مايو، خاصة في مجال الصناعات الغذائية والإنشاءات والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى وجزء من القطاع العام، وكذلك محلاّت الملابس والمراكز التجارية التي سيعاد فتحها يوم 11 مايو.

وأوضحت أن إجراءات التخفيف ستستثني الأعمال التي لا تخضع للتباعد الجسدي والفئات العمرية التي تشمل الشيوخ فوق سن 65 عاما، والأطفال تحت 15 عاما، والحوامل والحاملين لأمراض مزمنة.

وسجلت السلطات الصحية التونسية، تراجعا في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" مقارنة بالأيام الأولى لتفشي الوباء، حيث سجلت، أمس الثلاثاء، 8 إصابات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 975 حالة مؤكدة، تماثلت منها للشفاء 279 حالة وتوفي منها 40.