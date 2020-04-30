البرلمان العربي يرحب بهدنة ليبيا ويطالب بوقف تدخل تركيا

رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلّمي، بإعلان الجيش الوطني الليبي وقف جميع العمليات العسكرية في ليبيا استجابة لدعوات المجتمع الدولي ودول صديقة بوقف فوري للقتال.

وطالب السلّمي "جميع الأطراف الليبية الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان".

موضوع يهمك كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية، عن أن جميع الأدوية التي طرحت لعلاج فيروس... مسؤول بالصحة المصرية يكشف: بدأنا باستعمال عقارين لكورونا مصر

كما شدد على ضرورة "الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسوية السياسية الشاملة للأزمة باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود وضمان سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وأمن وسلامة مواطنيها".

وأكد السلّمي على إيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، مطالباً "تركيا بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتوقف عن إرسال المقاتلين الأجانب".

إلى ذلك دعا الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه التدخلات ومنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.