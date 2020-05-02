تركيا تواصل نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا.. ومقتل 26

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، مقتل 26 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في ليبيا خلال الأيام الماضية، خلال معارك بجانب قوات الوفاق على محاور عدة في الأراضي الليبية.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 249 مقاتلا، والقتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

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كما أكد أن عملية نقل "المرتزقة" تتواصل إلى ليبيا عبر وصول دفعات جديدة واستعداد أخرى لنقلها من قبل تركيا إلى هناك.

وكان المرصد السوي أشار قبل أيام قليلة إلى أن العملية تشهد تصاعداً جديداً يتمثل بوصول دفعات جديدة بشكل دوري للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7400 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

في حين هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل الوفاق بأمر من الاستخبارات التركية، فيما تشهد العملية رفضا لبعض الفصائل وسط ضغوط كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.