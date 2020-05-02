شاهد النيران تلتهم "مسيّرة تركية" أسقطها الجيش الليبي

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، أن قواته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تركية فور إقلاعها من القاعدة العسكرية لمطار معيتيقة في طرابلس، وقبل الإغارة على مواقعه جنوب العاصمة.

وسقطت الطائرة في منزل أحد المواطنين في منطقة "عرادة" جنوب قاعدة معيتيقة الجوية وهي من طراز "بيرقدار"، حيث أظهر مقطع فيديو لحظة تحطمها واشتعال النيران فيها.

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في السياق ذاته، قال مصدر عسكري من جهاز الرصد والمتابعة بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في تصريح لـ العربية.نت"، إن "مروحية عسكرية أقلعت من بارجة حربية تركية رست فجر اليوم السبت قبالة سواحل بوللي ترافقها قوارب حماية، ولم تعد بعد إلى البارجة"، مرجحاً أنها "تخطط لقصف مواقع الجيش في طرابلس".

يشار إلى أن الطائرات التركية المسيّرة من نوع "بيرقدار"، التي تعود ملكيتها لصهر الرئيس التركي، سلجوق بيرقدار، تعتبر الأداة الأكثر استخداماً من قبل الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق لاستهداف وحدات الجيش الليبي ووقف مساعيها لتحرير طرابلس، إلا أنها كانت ولأكثر من مرة هدفاً لنيران الدفاعات الجوية للجيش الليبي.

والخميس، رفضت حكومة الوفاق هدنة قبل بها الجيش الليبي بمناسبة شهر رمضان تلبية لدعوات المجتمع الدولي.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.