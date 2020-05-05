الجيش الليبي يفشل هجوم الوفاق على قاعدة "الوطية"

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، إفشال هجوم شنته قوات الوفاق وصدّ محاولاتها لاقتحام قاعدة الوطية الجويّة الواقعة على بعد 140 كم غرب العاصمة طرابلس أهم قاعدة عسكرية جويّة غرب البلاد وخاضعة لسيطرة الجيش، فيما تستمر الاشتباكات المسلّحة في منطقتي زرير والعقربية ضواحي القاعدة لدحر الميليشيات وطردها إلى مواقعها.

موضوع يهمك مع تفجير أطباء فرنسيين خلال الأيام الماضية أخباراً عن ظهور فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، في ديسمبر بفرنسا أي قبل شهر... الصحة العالمية: معطيات طارئة عن الفيروس قد تغير كل شيء! العرب و العالم

وشنت قوات الوفاق، اليوم، هجوما عنيفا في إطار عملية عسكرية أطلقتها لانتزاع قاعدة الوطية الجوية من الجيش الليبي، استخدمت فيه مئات العربات العسكرية بإسناد من الطيران التركي المسير، وحوّلت المناطق المحيطة بالقاعدة إلى مسرح لقتال عنيف لا يزال مستمرا حتى الآن.

كما قال مقاتلون من الجيش الليبي وقوات الوفاق، إن قتالا عنيفا اندلع، في محيط قاعدة الوطية الجوية.

وهذا ثاني هجوم في أقل من شهر تقوده قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية التي تبلغ مساحتها نحو 50 كم، وهي أهمّ موقع يسيطر عليه الجيش الليبي غرب ليبيا، ويستخدمها كنقطة إمدادات رئيسية لقواته في العاصمة طرابلس، وغرفة لعملياته العسكرية.