الجيش يصد هجوماً للوفاق على قاعدة عسكرية غرب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، أنه صد هجوما لقوات ميليشيا الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية.

في التفاصيل، كشفت وسائل إعلام تابعة للجيش الوطني الليبي، أن قوات من ميليشيا الوفاق قامت صباح الثلاثاء، تحت غطاء جوي تركي بمحاولات لشن هجوم على قاعدة الوطية العسكرية غرب العاصمة طرابلس.

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وتابعت المعلومات، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة في الجيش الليبي، تصدت لهذه المحاولات.

كما نتج عن الهجوم 40 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الوفاق، فيما أسر الجيش عددا من عناصرها.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية كانت قد أعلنت في صفحتها على فيسبوك مقتل عدد من أفراد الجيش أثناء صد الهجوم.

أهمية القاعدة

يذكر أن قاعدة الوطية العسكرية تحظى بأهمية بالغة، فهي توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

وتقع قاعدة الوطية التي كانت تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع جنوب العجيلات، وهي تتبع إداريا لمنطقة الجميل بالغرب الليبي، كما تغطي كافة المنطقة الغربية، وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس طرابلس فقط.

كما تعد القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية دون المدنية.

إلى ذلك تستوعب القاعدة الجوية 7 آلاف عسكري، وكانت في السابق مركز عمليات أسطول مقاتلات الميراج.