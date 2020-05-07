تونس.. مطالبات برلمانية بمساءلة الغنوشي لتواصله مع إخوان ليبيا

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، أنها طالبت مكتب البرلمان في اجتماعه المقرر الخميس بالتداول في عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول "إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل، وفق ما ورد في بيانها .

وأوضحت الكتلة في بيان صادر عنها الأربعاء، أن هذا الطلب يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية التي قام بها رئيـس البرلمان خلال الأيــام الماضية وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها.

وقالت الحركة ان إخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية للبرلمان، إلى جانب نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية للغنوشي، يستدعيان جلسة مساءلة في البرلمان.

يذكر أن وسائل إعلام ليبية قد كشفت أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي تواصل هاتفيا مع رئيس المجلس الاستشاري الليبي القيادي الإخواني خالد المشري، في حين اكتفى بيان البرلمان التونسي الصادر عبر صفحته الرسمية، بالإشارة إلى أن الغنوشي أجرى محادثات مع رؤساء البرلمانات المغاربية دون أن يسميها.

واعتبر مراقبون أن عدم اتصال رئيس البرلمان راشد الغنوشي بنظيره الليبي عقيلة صالح، يؤكد انحيازه لطرف على حساب آخر في ليبيا وتصرفه بوازع حزبي وليس بصفته رئيس أهم مؤسسة دستورية.