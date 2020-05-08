تركيا تنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا بالترهيب والتهديد!

لجأت تركيا إلى أسلوب الترهيب والتهديد، لدفع المرتزقة السوريين إلى الالتحاق بليبيا من أجل خوض المعارك إلى جانب قوات حكومة الوفاق ضدّ الجيش الليبي، وذلك بعد اتساع دائرة الرافين للسفر والمشاركة في للقتال بليبيا.

موضوع يهمك قال الجيش الليبي، إن قواته الجوية دمرت عددا من مخان الأسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق، خلال قصف استهدف مواقعها، بمنطقة... الجيش الليبي يدمّر مخازن أسلحة تركية شرق مصراتة المغرب العربي

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، أن عملية نقل المقاتلين السوريين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، تحوّلت في الفترة الأخيرة "من ترغيب إلى ترهيب"، وباتت تتم تحت ضغط تركي كبير على قيادات فصائل "الجيش الوطني" لإرسال مقاتلين منهم نحو ليبيا، بعد أن كان المقاتلون سابقاً يتسابقون للذهاب إلى ليبيا طمعاً بالمغريات.

وأضاف أن معظم الفصائل لم تعد لها رغبة بإرسال مقاتلين للقتال في ليبيا وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة للغاية للمقاتلين هناك، وعدم إيفاء تركيا بالمغريات التي ادعت تقديمها في البداية، ليتحول الأمر إلى ضغوطات كبيرة وتهديدات من قبل الاستخبارات التركية لقيادات الفصائل بشأن إرسال مقاتلين وإلا ستكون النتيجة، فتح ملفات تتعلق بفضائح لقادة الفصائل.

وبدأت تركيا منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلاً عن الآلف ممن يتلقون التدريب حالياً وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.