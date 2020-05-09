ليبيا.. قصف على مطار معيتيقة يشعل حرائق ويصيب طائرتين

قالت المؤسسة الليبية للنفط، السبت، إن خزانات وقود الطيران أصيبت خلال قصف استهدف مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت، خلال بيان، أن "حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي أصيب إصابة خطيرة، ويجري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء، حتى يتمكن فريق الأزمة بإدارة الأمن والسلامة بالشركة من حصر وتقييم الأضرار".

وناشدت المؤسسة طرفي النزاع بالابتعاد عن منشآتها الحيوية، والتي تمثل مقدّرات الشعب الليبي.

والسبت تعرضت مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، حيث أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أدخنة سوداء فوق المكان، ناتجة عن اندلاع حرائق بخزانات الوقود.

كما تسبّب القصف في إصابة طائرتين مدنيتين بشظايا، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن القصف.