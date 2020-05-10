تصاعد القتال جنوب طرابلس والجيش يسقط مسيّرة تركية

تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، فجر الأحد في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيرة.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في محاور عين زارة والمشروع وصلاح الدين وبوسليم جنوب طرابلس، وأكدت الكتيبة 134 التابعة للجيش الليبي أن قواتها تمكنت من استهداف مواقع الميليشيات وتجمعاتهم في منطقة الأصفاح بمحور طريق المطار.

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إلى ذلك، تحدث شهود عيان عن سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية طوال مساء السبت، في الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أشار آخرون إلى تحليق مكثف للطيران التركي المسيّر في سماء العاصمة الليبية.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" في منطقة القابلية التابعة لمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

يذكر أن هذا الأسبوع، تصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، حيث شنّ الطرفان هجمات وهجمات مضادّة على عدّة جبهات، تمحورت حول قاعدة الوطية العسكرية الجوية وعلى عدّة محاور في طرابلس.

والسبت أكد الجيش الليبي أن عملياته موجهة ضد "المتطرفين والإرهابيين" حصراً في العاصمة.