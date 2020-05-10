تصاعد القتال جنوب طرابلس والجيش يسقط مسيّرة تركية

تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، مساء السبت، في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، أين تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيرة.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في محاور عين زارة والمشروع وصلاح الدين وبوسليم جنوب طرابلس، حيث أكدت الكتيبة 134 التابعة للجيش الليبي أن قواتها تمكنت من استهداف مواقع المليشيات وتجمعاتهم في منطقة الأصفاح بمحور طريق المطار.

موضوع يهمك أفادت الأنباء الواردة من ليبيا بمقتل رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق اللواء عبد القادر التهامي في ظروف... ليبيا.. أنباء عن مقتل رئيس مخابرات حكومة الوفاق المغرب العربي

وتحدث شهود عيان في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية طوال يوم السبت، في الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أشار آخرون إلى تحليق مكثف للطيران التركي المسيّر في سماء العاصمة طرابلس

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة من يراز "بيرقدار" في منقة القابلية التابعة لمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وهذا الأسبوع، تصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، حيث شنّ الطرفان هجمات وهجمات مضادّة على عدّة جبهات، تمحورت حول قاعدة الوطية العسكرية الجوية وعلى عدّة محاور بالعاصمة طرابلس.